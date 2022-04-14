Tokenomika pro GUS (GUS)

Zjistěte klíčové informace o GUS (GUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GUS (GUS)

Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements

Oficiální webové stránky:
https://guscoinstx.xyz/

GUS (GUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GUS (GUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.20K
$ 14.20K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.20K
$ 14.20K
Historické maximum:
$ 0.00052883
$ 0.00052883
Historické minimum:
$ 0.00000117
$ 0.00000117
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika GUS (GUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GUS (GUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUS!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.