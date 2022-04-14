Tokenomika pro GRASS ($GRASS)
Informace o GRASS ($GRASS)
$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.
GRASS ($GRASS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GRASS ($GRASS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GRASS ($GRASS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GRASS ($GRASS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $GRASS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $GRASS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $GRASS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$GRASS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.