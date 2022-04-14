Tokenomika pro Gou (GOU)
Informace o Gou (GOU)
Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike.
Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.
Gou (GOU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gou (GOU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gou (GOU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gou (GOU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GOU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GOU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GOU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOU!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.