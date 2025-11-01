BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena gooncoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GOONCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOONCOIN.

Více informací o GOONCOIN

Informace o ceně GOONCOIN

Co je to GOONCOIN

Oficiální webové stránky GOONCOIN

Tokenomika pro GOONCOIN

Předpověď cen GOONCOIN

gooncoin Cena (GOONCOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOONCOIN na USD

--
----
-6.20%1D
Graf aktuální ceny gooncoin (GOONCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:10 (UTC+8)

Informace o ceně gooncoin (GOONCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0017408
$ 0.0017408$ 0.0017408

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-6.20%

-4.49%

-4.49%

Cena gooncoin (GOONCOIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GOONCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOONCOIN v historii je $ 0.0017408, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOONCOIN se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o -6.20% a za posledních 7 dní o -4.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu gooncoin (GOONCOIN)

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

--
----

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

996.64M
996.64M 996.64M

996,635,539.354288
996,635,539.354288 996,635,539.354288

Aktuální tržní kapitalizace gooncoin je $ 14.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOONCOIN je 996.64M, přičemž celková zásoba je 996635539.354288. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.93K.

Historie cen v USD pro gooncoin (GOONCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny gooncoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny gooncoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny gooncoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny gooncoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.20%
30 dní$ 0-50.58%
60 dní$ 0-97.90%
90 dní$ 0--

Co je gooncoin (GOONCOIN)

The Rise of “Goon”: Word of the Year

Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”

Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.

The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.

Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.

Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.

Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.

Zdroj gooncoin (GOONCOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny gooncoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít gooncoin (GOONCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva gooncoin (GOONCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro gooncoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny gooncoin!

GOONCOIN na místní měny

Tokenomika pro gooncoin (GOONCOIN)

Pochopení tokenomiky gooncoin (GOONCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOONCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně gooncoin (GOONCOIN)

Jakou hodnotu má dnes gooncoin (GOONCOIN)?
Aktuální cena GOONCOIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOONCOIN v USD?
Aktuální cena GOONCOIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace gooncoin?
Tržní kapitalizace GOONCOIN je $ 14.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOONCOIN v oběhu?
Objem GOONCOIN v oběhu je 996.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOONCOIN?
GOONCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0017408 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOONCOIN?
GOONCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GOONCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOONCOIN je -- USD.
Dosáhne GOONCOIN letos vyšší ceny?
GOONCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOONCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:10 (UTC+8)

Prohlášení

