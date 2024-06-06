Tokenomika pro GOON (GOON)

Zjistěte klíčové informace o GOON (GOON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GOON (GOON)

PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon.

$GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

Oficiální webové stránky:
https://www.0xgoon.com/

GOON (GOON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GOON (GOON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 145.95K
$ 145.95K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 145.95K
$ 145.95K
Historické maximum:
$ 0.00527208
$ 0.00527208
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001459
$ 0.0001459

Tokenomika GOON (GOON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GOON (GOON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOON!

Předpověď ceny GOON

Chcete vědět, kam může GOON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.