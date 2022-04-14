Tokenomika pro gemxbt (GEMXBT)

Tokenomika pro gemxbt (GEMXBT)

Zjistěte klíčové informace o gemxbt (GEMXBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o gemxbt (GEMXBT)

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.

Oficiální webové stránky:
https://www.gemxbt.ai/

gemxbt (GEMXBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro gemxbt (GEMXBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 95.04K
Celkový objem:
$ 949.95M
Objem v oběhu:
$ 949.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 95.04K
Historické maximum:
$ 0.01046887
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010004
Tokenomika gemxbt (GEMXBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro gemxbt (GEMXBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GEMXBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GEMXBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GEMXBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGEMXBT!

Předpověď ceny GEMXBT

Chcete vědět, kam může GEMXBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GEMXBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.