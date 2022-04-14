Tokenomika pro GARY (GARY)

Tokenomika pro GARY (GARY)

Zjistěte klíčové informace o GARY (GARY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GARY (GARY)

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.

Oficiální webové stránky:
https://www.tiktok.com/@higary__

GARY (GARY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GARY (GARY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.27M
$ 4.27M
Celkový objem:
$ 999.78M
$ 999.78M
Objem v oběhu:
$ 999.78M
$ 999.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.27M
$ 4.27M
Historické maximum:
$ 0.0053833
$ 0.0053833
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00427154
$ 0.00427154

Tokenomika GARY (GARY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GARY (GARY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GARY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GARY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GARY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGARY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.