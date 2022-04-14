Tokenomika pro Gameflip (FLP)
The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.
Tokenomika Gameflip (FLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gameflip (FLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FLP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.