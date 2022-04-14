Tokenomika pro Gameflip (FLP)

Zjistěte klíčové informace o Gameflip (FLP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gameflip (FLP)

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.

Oficiální webové stránky:
https://fliptoken.gameflip.com/
Bílá kniha:
https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf

Gameflip (FLP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gameflip (FLP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 527.94K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 56.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 936.07K
Historické maximum:
$ 0.268295
Historické minimum:
$ 0.00103957
Aktuální cena:
$ 0.00936068
Tokenomika Gameflip (FLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gameflip (FLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLP!

Předpověď ceny FLP

Chcete vědět, kam může FLP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.