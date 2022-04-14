Tokenomika pro Galaxia (GXA)

Zjistěte klíčové informace o Galaxia (GXA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Oficiální webové stránky:
http://www.galaxiacoin.io/
Bílá kniha:
https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Galaxia (GXA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Galaxia (GXA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.99M
Celkový objem:
$ 7.62B
Objem v oběhu:
$ 3.07B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.35M
Historické maximum:
$ 0.02331638
Historické minimum:
$ 0.00106629
Aktuální cena:
$ 0.00227551
Tokenomika Galaxia (GXA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Galaxia (GXA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GXA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GXA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GXA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGXA!

Předpověď ceny GXA

Chcete vědět, kam může GXA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GXA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.