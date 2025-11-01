BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Galactic Bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G-BONK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G-BONK.Dnešní aktuální cena Galactic Bonk je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G-BONK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G-BONK.

Více informací o G-BONK

Informace o ceně G-BONK

Co je to G-BONK

Bílá kniha pro G-BONK

Oficiální webové stránky G-BONK

Tokenomika pro G-BONK

Předpověď cen G-BONK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Galactic Bonk

Galactic Bonk Cena (G-BONK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 G-BONK na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Galactic Bonk (G-BONK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:19 (UTC+8)

Informace o ceně Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.58%

+0.58%

Cena Galactic Bonk (G-BONK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se G-BONK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena G-BONK v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena G-BONK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Galactic Bonk (G-BONK)

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

--
----

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

865.91M
865.91M 865.91M

865,914,106.065531
865,914,106.065531 865,914,106.065531

Aktuální tržní kapitalizace Galactic Bonk je $ 48.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu G-BONK je 865.91M, přičemž celková zásoba je 865914106.065531. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 48.86K.

Historie cen v USD pro Galactic Bonk (G-BONK)

Během dnešního dne byla změna ceny Galactic Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Galactic Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Galactic Bonk na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Galactic Bonk na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-17.96%
60 dní$ 0-51.03%
90 dní$ 0--

Co je Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Galactic Bonk (G-BONK)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Galactic Bonk (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Galactic Bonk (G-BONK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Galactic Bonk (G-BONK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Galactic Bonk.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Galactic Bonk!

G-BONK na místní měny

Tokenomika pro Galactic Bonk (G-BONK)

Pochopení tokenomiky Galactic Bonk (G-BONK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu G-BONK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Galactic Bonk (G-BONK)

Jakou hodnotu má dnes Galactic Bonk (G-BONK)?
Aktuální cena G-BONK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena G-BONK v USD?
Aktuální cena G-BONK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Galactic Bonk?
Tržní kapitalizace G-BONK je $ 48.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem G-BONK v oběhu?
Objem G-BONK v oběhu je 865.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) G-BONK?
G-BONK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) G-BONK?
G-BONK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování G-BONK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování G-BONK je -- USD.
Dosáhne G-BONK letos vyšší ceny?
G-BONK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenG-BONK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Galactic Bonk (G-BONK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,983.92
$109,983.92$109,983.92

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.42
$3,874.42$3,874.42

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02441
$0.02441$0.02441

-24.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.42
$3,874.42$3,874.42

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,983.92
$109,983.92$109,983.92

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5079
$2.5079$2.5079

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.43
$1,087.43$1,087.43

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09348
$0.09348$0.09348

+86.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01695
$0.01695$0.01695

-15.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010550
$0.00010550$0.00010550

+401.90%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00414
$0.00414$0.00414

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053034
$0.0053034$0.0053034

+170.30%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%