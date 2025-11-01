BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Furucombo je 0.0007846 USD. Sledujte aktualizace cen COMBO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COMBO.

Více informací o COMBO

Informace o ceně COMBO

Co je to COMBO

Oficiální webové stránky COMBO

Tokenomika pro COMBO

Předpověď cen COMBO

Furucombo Cena (COMBO)

Aktuální cena 1 COMBO na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Furucombo (COMBO)
Informace o ceně Furucombo (COMBO) (USD)

Cena Furucombo (COMBO) v reálném čase je $0.0007846. Za posledních 24 hodin se COMBO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00076067 do maxima $ 0.0007846, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COMBO v historii je $ 6.97, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00076067.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COMBO se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +2.53% a za posledních 7 dní o -1.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Furucombo (COMBO)

Aktuální tržní kapitalizace Furucombo je $ 37.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COMBO je 48.23M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 78.45K.

Historie cen v USD pro Furucombo (COMBO)

Během dnešního dne byla změna ceny Furucombo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Furucombo na USD  $ -0.0001187969.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Furucombo na USD  $ -0.0001708182.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Furucombo na USD  $ -0.006205134774605459.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.53%
30 dní$ -0.0001187969-15.14%
60 dní$ -0.0001708182-21.77%
90 dní$ -0.006205134774605459-88.77%

Co je Furucombo (COMBO)

Furucombo is a drag-and-drop tool that allows users to build and customize different DeFi combinations (‘combos’ or ‘cubes’). These combos/cubes represent multiple protocol actions bundled into one transaction executed by Furucombo. 

As one of the most comprehensive DeFi aggregators, Furucombo connects different DeFi protocols such as Uniswap, Compound, and Aave in one place. Its lego-like interface simplifies the complexity in DeFi, allowing many lay-man users to reap the benefits of DeFi using Furucombo without coding knowledge.   Instead of clicking and confirming five Ethereum transactions, users of Furucombo will need to confirm only one - saving time and steps and simultaneously optimizing users’ actions to save on gas fees. 

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Furucombo (COMBO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Furucombo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Furucombo (COMBO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Furucombo (COMBO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Furucombo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Furucombo!

COMBO na místní měny

Tokenomika pro Furucombo (COMBO)

Pochopení tokenomiky Furucombo (COMBO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COMBO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Furucombo (COMBO)

Jakou hodnotu má dnes Furucombo (COMBO)?
Aktuální cena COMBO v USD je 0.0007846 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COMBO v USD?
Aktuální cena COMBO v USD je $ 0.0007846. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Furucombo?
Tržní kapitalizace COMBO je $ 37.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COMBO v oběhu?
Objem COMBO v oběhu je 48.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COMBO?
COMBO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.97 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COMBO?
COMBO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00076067 USD.
Jaký je objem obchodování COMBO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COMBO je -- USD.
Dosáhne COMBO letos vyšší ceny?
COMBO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOMBO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Furucombo (COMBO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

