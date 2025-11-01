BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena FTF100 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FTF100 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FTF100.Dnešní aktuální cena FTF100 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FTF100 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FTF100.

Více informací o FTF100

Informace o ceně FTF100

Co je to FTF100

Bílá kniha pro FTF100

Oficiální webové stránky FTF100

Tokenomika pro FTF100

Předpověď cen FTF100

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo FTF100

FTF100 Cena (FTF100)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FTF100 na USD

$0.00011956
$0.00011956$0.00011956
-3.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FTF100 (FTF100)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:56 (UTC+8)

Informace o ceně FTF100 (FTF100) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.16%

-3.12%

+13.92%

+13.92%

Cena FTF100 (FTF100) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FTF100 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FTF100 v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FTF100 se za poslední hodinu změnila o +3.16%, za 24 hodin o -3.12% a za posledních 7 dní o +13.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FTF100 (FTF100)

$ 119.55K
$ 119.55K$ 119.55K

--
----

$ 119.55K
$ 119.55K$ 119.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FTF100 je $ 119.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FTF100 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 119.55K.

Historie cen v USD pro FTF100 (FTF100)

Během dnešního dne byla změna ceny FTF100 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FTF100 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FTF100 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FTF100 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.12%
30 dní$ 0+17.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FTF100 (FTF100)

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FTF100 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FTF100 (FTF100) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FTF100 (FTF100) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FTF100.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FTF100!

FTF100 na místní měny

Tokenomika pro FTF100 (FTF100)

Pochopení tokenomiky FTF100 (FTF100) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FTF100 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FTF100 (FTF100)

Jakou hodnotu má dnes FTF100 (FTF100)?
Aktuální cena FTF100 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FTF100 v USD?
Aktuální cena FTF100 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FTF100?
Tržní kapitalizace FTF100 je $ 119.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FTF100 v oběhu?
Objem FTF100 v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FTF100?
FTF100 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FTF100?
FTF100 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FTF100?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FTF100 je -- USD.
Dosáhne FTF100 letos vyšší ceny?
FTF100 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFTF100, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:56 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FTF100 (FTF100)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.03
$109,972.03$109,972.03

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.05
$3,874.05$3,874.05

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02441
$0.02441$0.02441

-24.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.05
$3,874.05$3,874.05

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.03
$109,972.03$109,972.03

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5080
$2.5080$2.5080

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.32
$1,087.32$1,087.32

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09348
$0.09348$0.09348

+86.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01700
$0.01700$0.01700

-15.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010428
$0.00010428$0.00010428

+396.09%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00414
$0.00414$0.00414

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053034
$0.0053034$0.0053034

+170.30%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%