flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem.
flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns.
The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity.
Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
flocoin (FLOCO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro flocoin (FLOCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika flocoin (FLOCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro flocoin (FLOCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FLOCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FLOCO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.