Tokenomika pro flocoin (FLOCO)

Zjistěte klíčové informace o flocoin (FLOCO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o flocoin (FLOCO)

flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem.

flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns.

The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity.

Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.

Oficiální webové stránky:
https://eventflo.io/flocoin
Bílá kniha:
https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023

flocoin (FLOCO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro flocoin (FLOCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 199,17K
Celkový objem:
$ 15,00M
Objem v oběhu:
$ 873,35K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3,42M
Historické maximum:
$ 0,795048
Historické minimum:
$ 0,228022
Aktuální cena:
$ 0,228025
Tokenomika flocoin (FLOCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro flocoin (FLOCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLOCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLOCO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLOCO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLOCO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.