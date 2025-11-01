BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Flaze Coin je 0.00325246 USD. Sledujte aktualizace cen FLAZE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLAZE.

Logo Flaze Coin

Flaze Coin Cena (FLAZE)

Zalistování zrušeno

$0.00325246
+3.90%1D
Graf aktuální ceny Flaze Coin (FLAZE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:55 (UTC+8)

Informace o ceně Flaze Coin (FLAZE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0031281
Nejnižší za 24 h
$ 0.00325398
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0031281
$ 0.00325398
$ 0.01720448
$ 0.00211363
+0.18%

+3.98%

+6.85%

+6.85%

Cena Flaze Coin (FLAZE) v reálném čase je $0.00325246. Za posledních 24 hodin se FLAZE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0031281 do maxima $ 0.00325398, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLAZE v historii je $ 0.01720448, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00211363.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLAZE se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +3.98% a za posledních 7 dní o +6.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flaze Coin (FLAZE)

$ 62.66K
--
$ 62.66K
19.27M
19,265,572.042045552
Aktuální tržní kapitalizace Flaze Coin je $ 62.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLAZE je 19.27M, přičemž celková zásoba je 19265572.042045552. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 62.66K.

Historie cen v USD pro Flaze Coin (FLAZE)

Během dnešního dne byla změna ceny Flaze Coin na USD  $ +0.00012437.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Flaze Coin na USD  $ -0.0000541336.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Flaze Coin na USD  $ -0.0013365675.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Flaze Coin na USD  $ -0.011033129477005776.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00012437+3.98%
30 dní$ -0.0000541336-1.66%
60 dní$ -0.0013365675-41.09%
90 dní$ -0.011033129477005776-77.23%

Co je Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Flaze Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flaze Coin (FLAZE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flaze Coin (FLAZE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flaze Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flaze Coin!

Pochopení tokenomiky Flaze Coin (FLAZE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLAZE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flaze Coin (FLAZE)

Jakou hodnotu má dnes Flaze Coin (FLAZE)?
Aktuální cena FLAZE v USD je 0.00325246 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLAZE v USD?
Aktuální cena FLAZE v USD je $ 0.00325246. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flaze Coin?
Tržní kapitalizace FLAZE je $ 62.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLAZE v oběhu?
Objem FLAZE v oběhu je 19.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLAZE?
FLAZE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01720448 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLAZE?
FLAZE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00211363 USD.
Jaký je objem obchodování FLAZE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLAZE je -- USD.
Dosáhne FLAZE letos vyšší ceny?
FLAZE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLAZE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:55 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

