Dnešní aktuální cena firecoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FIRECOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIRECOIN.

Více informací o FIRECOIN

Informace o ceně FIRECOIN

Co je to FIRECOIN

Oficiální webové stránky FIRECOIN

Tokenomika pro FIRECOIN

Předpověď cen FIRECOIN

Logo firecoin

firecoin Cena (FIRECOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FIRECOIN na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny firecoin (FIRECOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:46 (UTC+8)

Informace o ceně firecoin (FIRECOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+0.87%

-23.36%

-23.36%

Cena firecoin (FIRECOIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FIRECOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIRECOIN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIRECOIN se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +0.87% a za posledních 7 dní o -23.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu firecoin (FIRECOIN)

$ 6.09K
$ 6.09K$ 6.09K

--
----

$ 6.09K
$ 6.09K$ 6.09K

910.86M
910.86M 910.86M

910,858,751.549774
910,858,751.549774 910,858,751.549774

Aktuální tržní kapitalizace firecoin je $ 6.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FIRECOIN je 910.86M, přičemž celková zásoba je 910858751.549774. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.09K.

Historie cen v USD pro firecoin (FIRECOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny firecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny firecoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny firecoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny firecoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.87%
30 dní$ 0+0.56%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je firecoin (FIRECOIN)

Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj firecoin (FIRECOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny firecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít firecoin (FIRECOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva firecoin (FIRECOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro firecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny firecoin!

FIRECOIN na místní měny

Tokenomika pro firecoin (FIRECOIN)

Pochopení tokenomiky firecoin (FIRECOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIRECOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně firecoin (FIRECOIN)

Jakou hodnotu má dnes firecoin (FIRECOIN)?
Aktuální cena FIRECOIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIRECOIN v USD?
Aktuální cena FIRECOIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace firecoin?
Tržní kapitalizace FIRECOIN je $ 6.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIRECOIN v oběhu?
Objem FIRECOIN v oběhu je 910.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIRECOIN?
FIRECOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIRECOIN?
FIRECOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FIRECOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIRECOIN je -- USD.
Dosáhne FIRECOIN letos vyšší ceny?
FIRECOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIRECOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se firecoin (FIRECOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

