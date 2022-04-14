Tokenomika pro Fennec (FNNC)

Zjistěte klíčové informace o Fennec (FNNC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Fennec (FNNC)

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party.

Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry.

Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Oficiální webové stránky:
https://www.fennecblockchain.com/
Bílá kniha:
https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Fennec (FNNC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fennec (FNNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.71K
$ 13.71K
Celkový objem:
$ 9.71M
$ 9.71M
Objem v oběhu:
$ 9.71M
$ 9.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.71K
$ 13.71K
Historické maximum:
$ 0.02082869
$ 0.02082869
Historické minimum:
$ 0.00135592
$ 0.00135592
Aktuální cena:
$ 0.00141166
$ 0.00141166

Tokenomika Fennec (FNNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fennec (FNNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FNNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FNNC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FNNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFNNC!

Předpověď ceny FNNC

Chcete vědět, kam může FNNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FNNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.