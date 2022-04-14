Tokenomika pro Fcode AI (FCOD)

Tokenomika pro Fcode AI (FCOD)

Zjistěte klíčové informace o Fcode AI (FCOD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

Oficiální webové stránky:
https://fcode.ai
Bílá kniha:
https://docs.fcode.ai/whitepaper

Fcode AI (FCOD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fcode AI (FCOD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 949.43K
$ 949.43K$ 949.43K
Celkový objem:
$ 700.19M
$ 700.19M$ 700.19M
Objem v oběhu:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
Historické maximum:
$ 0.0101878
$ 0.0101878$ 0.0101878
Historické minimum:
$ 0.00111097
$ 0.00111097$ 0.00111097
Aktuální cena:
$ 0.00316469
$ 0.00316469$ 0.00316469

Tokenomika Fcode AI (FCOD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fcode AI (FCOD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FCOD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FCOD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FCOD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFCOD!

Předpověď ceny FCOD

Chcete vědět, kam může FCOD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FCOD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.