Dnešní aktuální cena Exit Liquidity je 0.0009064 USD. Sledujte aktualizace cen RETAIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RETAIL.Dnešní aktuální cena Exit Liquidity je 0.0009064 USD. Sledujte aktualizace cen RETAIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RETAIL.

Více informací o RETAIL

Informace o ceně RETAIL

Co je to RETAIL

Oficiální webové stránky RETAIL

Tokenomika pro RETAIL

Předpověď cen RETAIL

Logo Exit Liquidity

Exit Liquidity Cena (RETAIL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RETAIL na USD

$0.00090631
+3.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Exit Liquidity (RETAIL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:32 (UTC+8)

Informace o ceně Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00087191
Nejnižší za 24 h
$ 0.00090786
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00087191
$ 0.00090786
$ 0.00168409
$ 0.0004403
+0.20%

+3.35%

+14.35%

+14.35%

Cena Exit Liquidity (RETAIL) v reálném čase je $0.0009064. Za posledních 24 hodin se RETAIL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00087191 do maxima $ 0.00090786, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RETAIL v historii je $ 0.00168409, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0004403.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RETAIL se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o +3.35% a za posledních 7 dní o +14.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Exit Liquidity (RETAIL)

$ 906.39K
--
$ 906.39K
999.99M
999,992,863.526202
Aktuální tržní kapitalizace Exit Liquidity je $ 906.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RETAIL je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999992863.526202. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 906.39K.

Historie cen v USD pro Exit Liquidity (RETAIL)

Během dnešního dne byla změna ceny Exit Liquidity na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Exit Liquidity na USD  $ +0.0000971958.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Exit Liquidity na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Exit Liquidity na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.35%
30 dní$ +0.0000971958+10.72%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Exit Liquidity (RETAIL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Exit Liquidity (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Exit Liquidity (RETAIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Exit Liquidity (RETAIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Exit Liquidity.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Exit Liquidity!

RETAIL na místní měny

Tokenomika pro Exit Liquidity (RETAIL)

Pochopení tokenomiky Exit Liquidity (RETAIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RETAIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Exit Liquidity (RETAIL)

Jakou hodnotu má dnes Exit Liquidity (RETAIL)?
Aktuální cena RETAIL v USD je 0.0009064 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RETAIL v USD?
Aktuální cena RETAIL v USD je $ 0.0009064. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Exit Liquidity?
Tržní kapitalizace RETAIL je $ 906.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RETAIL v oběhu?
Objem RETAIL v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RETAIL?
RETAIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00168409 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RETAIL?
RETAIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0004403 USD.
Jaký je objem obchodování RETAIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RETAIL je -- USD.
Dosáhne RETAIL letos vyšší ceny?
RETAIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRETAIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Exit Liquidity (RETAIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

