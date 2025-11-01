BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Jump Tom je 0.0000005499 USD. Sledujte aktualizace cen JUMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUMP.

Kurz Jump Tom(JUMP)

Aktuální cena 1 JUMP na USD

$0.0000005499
$0.0000005499
-14.07%1D
USD
Graf aktuální ceny Jump Tom (JUMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:54:38 (UTC+8)

Informace o ceně Jump Tom (JUMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000042
$ 0.00000042
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000154
$ 0.00000154
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000042
$ 0.00000042

$ 0.00000154
$ 0.00000154

--
--

--
--

+4.70%

-14.06%

-98.44%

-98.44%

Cena Jump Tom (JUMP) v reálném čase je $ 0.0000005499. Za posledních 24 hodin se JUMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000042 do maxima $ 0.00000154, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUMP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUMP se za poslední hodinu změnila o +4.70%, za 24 hodin o -14.06% a za posledních 7 dní o -98.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jump Tom (JUMP)

--
--

$ 619.84K
$ 619.84K

$ 549.90
$ 549.90

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Jump Tom je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 619.84K. Objem v oběhu JUMP je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 549.90.

Historie cen v USD pro Jump Tom (JUMP)

Sledujte změny cen Jump Tom pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000090039-14.06%
30 dní$ -0.0009994501-99.95%
60 dní$ -0.0009994501-99.95%
90 dní$ -0.0009994501-99.95%
Změna ceny Jump Tom dnes

Dnes zaznamenal JUMP změnu o $ -0.000000090039 (-14.06%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Jump Tom za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0009994501 (-99.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Jump Tom za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JUMP ke změně o $ -0.0009994501 (-99.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Jump Tom za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0009994501 (-99.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Jump Tom (JUMP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Jump Tom.

Co je Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Jump Tom investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JUMPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Jump Tom na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Jump Tom a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Jump Tom (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jump Tom (JUMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jump Tom (JUMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jump Tom.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jump Tom!

Tokenomika pro Jump Tom (JUMP)

Pochopení tokenomiky Jump Tom (JUMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUMP hned teď!

Jak nakupovat Jump Tom (JUMP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Jump Tom? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Jump Tom podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

JUMP na místní měny

1 Jump Tom(JUMP) na VND
0.0144706185
1 Jump Tom(JUMP) na AUD
A$0.000000835848
1 Jump Tom(JUMP) na GBP
0.000000417924
1 Jump Tom(JUMP) na EUR
0.000000472914
1 Jump Tom(JUMP) na USD
$0.0000005499
1 Jump Tom(JUMP) na MYR
RM0.000002304081
1 Jump Tom(JUMP) na TRY
0.000023112297
1 Jump Tom(JUMP) na JPY
¥0.0000841347
1 Jump Tom(JUMP) na ARS
ARS$0.000788952528
1 Jump Tom(JUMP) na RUB
0.000044206461
1 Jump Tom(JUMP) na INR
0.000048814623
1 Jump Tom(JUMP) na IDR
Rp0.009164996334
1 Jump Tom(JUMP) na PHP
0.000032273631
1 Jump Tom(JUMP) na EGP
￡E.0.000025971777
1 Jump Tom(JUMP) na BRL
R$0.000002952963
1 Jump Tom(JUMP) na CAD
C$0.00000076986
1 Jump Tom(JUMP) na BDT
0.000067263768
1 Jump Tom(JUMP) na NGN
0.000794649492
1 Jump Tom(JUMP) na COP
$0.002114997885
1 Jump Tom(JUMP) na ZAR
R.0.000009551763
1 Jump Tom(JUMP) na UAH
0.000023068305
1 Jump Tom(JUMP) na TZS
T.Sh.0.001347793902
1 Jump Tom(JUMP) na VES
Bs0.0001215279
1 Jump Tom(JUMP) na CLP
$0.0005180058
1 Jump Tom(JUMP) na PKR
Rs0.00015529176
1 Jump Tom(JUMP) na KZT
0.000290336202
1 Jump Tom(JUMP) na THB
฿0.000017717778
1 Jump Tom(JUMP) na TWD
NT$0.000016931421
1 Jump Tom(JUMP) na AED
د.إ0.000002018133
1 Jump Tom(JUMP) na CHF
Fr0.00000043992
1 Jump Tom(JUMP) na HKD
HK$0.000004272723
1 Jump Tom(JUMP) na AMD
֏0.000209720862
1 Jump Tom(JUMP) na MAD
.د.م0.000005075577
1 Jump Tom(JUMP) na MXN
$0.000010206144
1 Jump Tom(JUMP) na SAR
ريال0.000002062125
1 Jump Tom(JUMP) na ETB
Br0.000084481137
1 Jump Tom(JUMP) na KES
KSh0.000070849116
1 Jump Tom(JUMP) na JOD
د.أ0.0000003898791
1 Jump Tom(JUMP) na PLN
0.000002023632
1 Jump Tom(JUMP) na RON
лв0.000002425059
1 Jump Tom(JUMP) na SEK
kr0.000005213052
1 Jump Tom(JUMP) na BGN
лв0.000000929331
1 Jump Tom(JUMP) na HUF
Ft0.000185024853
1 Jump Tom(JUMP) na CZK
0.000011597391
1 Jump Tom(JUMP) na KWD
د.ك0.0000001677195
1 Jump Tom(JUMP) na ILS
0.000001787175
1 Jump Tom(JUMP) na BOB
Bs0.000003799809
1 Jump Tom(JUMP) na AZN
0.00000093483
1 Jump Tom(JUMP) na TJS
SM0.000005048082
1 Jump Tom(JUMP) na GEL
0.000001490229
1 Jump Tom(JUMP) na AOA
Kz0.000504032841
1 Jump Tom(JUMP) na BHD
.د.ب0.0000002062125
1 Jump Tom(JUMP) na BMD
$0.0000005499
1 Jump Tom(JUMP) na DKK
kr0.000003557853
1 Jump Tom(JUMP) na HNL
L0.000014418378
1 Jump Tom(JUMP) na MUR
0.000025152426
1 Jump Tom(JUMP) na NAD
$0.000009507771
1 Jump Tom(JUMP) na NOK
kr0.000005564988
1 Jump Tom(JUMP) na NZD
$0.000000956826
1 Jump Tom(JUMP) na PAB
B/.0.0000005499
1 Jump Tom(JUMP) na PGK
K0.00000230958
1 Jump Tom(JUMP) na QAR
ر.ق0.000001996137
1 Jump Tom(JUMP) na RSD
дин.0.000055858842
1 Jump Tom(JUMP) na UZS
soʻm0.006546427524
1 Jump Tom(JUMP) na ALL
L0.000045911151
1 Jump Tom(JUMP) na ANG
ƒ0.000000984321
1 Jump Tom(JUMP) na AWG
ƒ0.000000984321
1 Jump Tom(JUMP) na BBD
$0.0000010998
1 Jump Tom(JUMP) na BAM
KM0.000000923832
1 Jump Tom(JUMP) na BIF
Fr0.0016073577
1 Jump Tom(JUMP) na BND
$0.000000709371
1 Jump Tom(JUMP) na BSD
$0.0000005499
1 Jump Tom(JUMP) na JMD
$0.000088011495
1 Jump Tom(JUMP) na KHR
0.0021996
1 Jump Tom(JUMP) na KMF
Fr0.0002342574
1 Jump Tom(JUMP) na LAK
0.011954347587
1 Jump Tom(JUMP) na LKR
රු0.000166938642
1 Jump Tom(JUMP) na MDL
L0.000009331803
1 Jump Tom(JUMP) na MGA
Ar0.00246591657
1 Jump Tom(JUMP) na MOP
P0.000004404699
1 Jump Tom(JUMP) na MVR
0.00000841347
1 Jump Tom(JUMP) na MWK
MK0.00095138199
1 Jump Tom(JUMP) na MZN
MT0.00003513861
1 Jump Tom(JUMP) na NPR
रु0.000077777856
1 Jump Tom(JUMP) na PYG
0.0038998908
1 Jump Tom(JUMP) na RWF
Fr0.0007990047
1 Jump Tom(JUMP) na SBD
$0.000004525677
1 Jump Tom(JUMP) na SCR
0.000007511634
1 Jump Tom(JUMP) na SRD
$0.00002117115
1 Jump Tom(JUMP) na SVC
$0.000004811625
1 Jump Tom(JUMP) na SZL
L0.000009507771
1 Jump Tom(JUMP) na TMT
m0.00000192465
1 Jump Tom(JUMP) na TND
د.ت0.0000016189056
1 Jump Tom(JUMP) na TTD
$0.000003722823
1 Jump Tom(JUMP) na UGX
Sh0.0019092528
1 Jump Tom(JUMP) na XAF
Fr0.0003106935
1 Jump Tom(JUMP) na XCD
$0.00000148473
1 Jump Tom(JUMP) na XOF
Fr0.0003106935
1 Jump Tom(JUMP) na XPF
Fr0.0000560898
1 Jump Tom(JUMP) na BWP
P0.000007363161
1 Jump Tom(JUMP) na BZD
$0.000001105299
1 Jump Tom(JUMP) na CVE
$0.000052267995
1 Jump Tom(JUMP) na DJF
Fr0.0000973323
1 Jump Tom(JUMP) na DOP
$0.000035226594
1 Jump Tom(JUMP) na DZD
د.ج0.000071470503
1 Jump Tom(JUMP) na FJD
$0.000001242774
1 Jump Tom(JUMP) na GNF
Fr0.004740138
1 Jump Tom(JUMP) na GTQ
Q0.000004201236
1 Jump Tom(JUMP) na GYD
$0.000115160058
1 Jump Tom(JUMP) na ISK
kr0.0000681876

Zdroj Jump Tom

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Jump Tom, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Jump Tom
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jump Tom

Jakou hodnotu má dnes Jump Tom (JUMP)?
Aktuální cena JUMP v USD je 0.0000005499 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JUMP v USD?
Aktuální cena JUMP v USD je $ 0.0000005499. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jump Tom?
Tržní kapitalizace JUMP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JUMP v oběhu?
Objem JUMP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JUMP?
JUMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JUMP?
JUMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování JUMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JUMP je $ 619.84K USD.
Dosáhne JUMP letos vyšší ceny?
JUMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJUMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:54:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Jump Tom (JUMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.0000005499
$109,991.65

$3,869.28

$0.02624

$185.33

$1.0002

$3,869.28

$109,991.65

$185.33

$2.4896

$1.0002

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09157

$0.01592

$0.00736

$0.0000833

$0.0033299

$0.00003414

$19.539

