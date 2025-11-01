Kurz Jump Tom(JUMP)
Cena Jump Tom (JUMP) v reálném čase je $ 0.0000005499. Za posledních 24 hodin se JUMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000042 do maxima $ 0.00000154, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUMP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUMP se za poslední hodinu změnila o +4.70%, za 24 hodin o -14.06% a za posledních 7 dní o -98.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
BSC
Aktuální tržní kapitalizace Jump Tom je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 619.84K. Objem v oběhu JUMP je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 549.90.
Sledujte změny cen Jump Tom pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000000090039
|-14.06%
|30 dní
|$ -0.0009994501
|-99.95%
|60 dní
|$ -0.0009994501
|-99.95%
|90 dní
|$ -0.0009994501
|-99.95%
Dnes zaznamenal JUMP změnu o $ -0.000000090039 (-14.06%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.0009994501 (-99.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JUMP ke změně o $ -0.0009994501 (-99.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0009994501 (-99.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Jump Tom (JUMP)?
Podívejte se na stránku Historie cen Jump Tom.
Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."
Jump Tom je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Jump Tom investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JUMPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Jump Tom na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Jump Tom a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít Jump Tom (JUMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jump Tom (JUMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jump Tom.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jump Tom!
Pochopení tokenomiky Jump Tom (JUMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUMP hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit Jump Tom? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Jump Tom podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s Jump Tom, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
