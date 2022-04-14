Tokenomika pro Euruka Tech (ERC-AI)
Informace o Euruka Tech (ERC-AI)
Euruka Tech AI is at the forefront of the cryptocurrency revolution, harnessing the immense power of artificial intelligence to transform the financial technology landscape. Our pioneering platform seamlessly integrates advanced AI algorithms with the robust security of blockchain technology, creating a unique ecosystem that offers innovative solutions for secure, efficient, and intelligent financial transactions. At Euruka Tech AI, we believe in the transformative potential of AI and blockchain to redefine the way digital assets are managed and exchanged. Our AI-driven trading systems are designed to analyze vast amounts of market data in real-time, providing users with insightful predictions and optimal trading strategies. This ensures that our users can make informed decisions and maximize their investment returns. Our intelligent smart contracts automate complex financial processes, reducing the need for intermediaries and minimizing the risk of human error. These self-executing contracts are transparent, tamper-proof, and enforceable, ensuring that all parties fulfill their obligations seamlessly. Moreover, our predictive analytics tools leverage machine learning to forecast market trends, identify emerging opportunities, and assess risks with unprecedented accuracy. This empowers our users to stay ahead of the curve and navigate the volatile cryptocurrency market with confidence. To complement our advanced AI capabilities, Euruka Tech AI offers a secure digital wallet that prioritizes the safety and privacy of your digital assets. Our wallet employs state-of-the-art encryption and multi-factor authentication to protect against unauthorized access, ensuring that your funds are always secure.
Euruka Tech (ERC-AI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Euruka Tech (ERC-AI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Euruka Tech (ERC-AI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Euruka Tech (ERC-AI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ERC-AI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ERC-AI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ERC-AI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuERC-AI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.