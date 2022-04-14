Tokenomika pro ETH Printer (ETHPRINTER)
$ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever.
Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth.
Tokenomika ETH Printer (ETHPRINTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ETH Printer (ETHPRINTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ETHPRINTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHPRINTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ETHPRINTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHPRINTER!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.