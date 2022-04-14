Tokenomika pro ETH Printer (ETHPRINTER)

Tokenomika pro ETH Printer (ETHPRINTER)

Zjistěte klíčové informace o ETH Printer (ETHPRINTER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ETH Printer (ETHPRINTER)

$ETHPrinter is here, and it’s ready to go brrr. Every sale feeds $ETHPrinter and is distributed directly to holders. This isn’t just another meme token—it’s your golden ticket to nonstop ETH rewards. The Base community has been waiting for a true $ETH printer, and it’s finally here. Grab your friends, load up your wallets, and join the $ETHPrinter movement. Because when we print, we print $ETH—forever.

Misson: Build the biggest $ETHPrinter in the world on Base to onboard the next generation of Web3 users into the Ethereum and Base ecosystems. By combining community-driven tokenomics, advanced staking strategies, and direct $ETH distributions, we aim to democratize the benefits of Ethereum’s ecosystem growth.

Oficiální webové stránky:
https://ethprinter.xyz/

ETH Printer (ETHPRINTER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ETH Printer (ETHPRINTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 65.52K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 65.52K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika ETH Printer (ETHPRINTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ETH Printer (ETHPRINTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETHPRINTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHPRINTER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETHPRINTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHPRINTER!

Předpověď ceny ETHPRINTER

Chcete vědět, kam může ETHPRINTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETHPRINTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.