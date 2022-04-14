Tokenomika pro Eternals (ETER)

Tokenomika pro Eternals (ETER)

Zjistěte klíčové informace o Eternals (ETER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Eternals (ETER)

Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.

Oficiální webové stránky:
https://eternals.game
Bílá kniha:
https://docs.eternals.game

Eternals (ETER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Eternals (ETER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 292.70K
$ 292.70K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.28B
$ 1.28B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.28M
$ 2.28M
Historické maximum:
$ 0.00126503
$ 0.00126503
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00022788
$ 0.00022788

Tokenomika Eternals (ETER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Eternals (ETER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETER!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.