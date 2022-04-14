Tokenomika pro Espresso Bot (ESPR)
Informace o Espresso Bot (ESPR)
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot
EspressoBot - your express pass to the world of token creation.
Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision.
you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
Espresso Bot (ESPR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Espresso Bot (ESPR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Espresso Bot (ESPR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Espresso Bot (ESPR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ESPR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ESPR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ESPR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuESPR!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.