Dnešní aktuální cena Erha je 0.00000866 USD. Sledujte aktualizace cen 二哈 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 二哈.Dnešní aktuální cena Erha je 0.00000866 USD. Sledujte aktualizace cen 二哈 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 二哈.

Logo Erha

Erha Cena (二哈)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 二哈 na USD

-2.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Erha (二哈)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:44:20 (UTC+8)

Informace o ceně Erha (二哈) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Erha (二哈) v reálném čase je $0.00000866. Za posledních 24 hodin se 二哈 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000864 do maxima $ 0.0000091, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 二哈 v historii je $ 0.02344646, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000063.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 二哈 se za poslední hodinu změnila o +0.28%, za 24 hodin o -2.71% a za posledních 7 dní o -28.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Erha (二哈)

Aktuální tržní kapitalizace Erha je $ 8.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 二哈 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.66K.

Historie cen v USD pro Erha (二哈)

Během dnešního dne byla změna ceny Erha na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Erha na USD  $ -0.0000067670.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Erha na USD  $ -0.0000085793.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Erha na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.71%
30 dní$ -0.0000067670-78.14%
60 dní$ -0.0000085793-99.06%
90 dní$ 0--

Co je Erha (二哈)

Erha is a Chinese meme project themed around the Husky dog, designed as a cultural community token. Beyond its meme origin, Erha is building a multi-chain launchpad and decentralized exchange (DEX) that currently operates on Solana and OKX’s X Layer network. The project aims to provide a playful yet functional entry point for community-driven tokens, enabling new meme assets to launch, trade, and grow across ecosystems while preserving the grassroots spirit of on-chain culture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Erha (二哈)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Erha (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Erha (二哈) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Erha (二哈) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Erha.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Erha!

二哈 na místní měny

Tokenomika pro Erha (二哈)

Pochopení tokenomiky Erha (二哈) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 二哈 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Erha (二哈)

Jakou hodnotu má dnes Erha (二哈)?
Aktuální cena 二哈 v USD je 0.00000866 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 二哈 v USD?
Aktuální cena 二哈 v USD je $ 0.00000866. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Erha?
Tržní kapitalizace 二哈 je $ 8.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 二哈 v oběhu?
Objem 二哈 v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 二哈?
二哈 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02344646 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 二哈?
二哈 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000063 USD.
Jaký je objem obchodování 二哈?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 二哈 je -- USD.
Dosáhne 二哈 letos vyšší ceny?
二哈 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen二哈, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Erha (二哈)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

