EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.
Tokenomika EpiK Protocol (AIEPK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EpiK Protocol (AIEPK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIEPK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIEPK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.