Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface.
Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world.
The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor.
This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun.
Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.
ELVIS (ELVIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ELVIS (ELVIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ELVIS (ELVIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ELVIS (ELVIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ELVIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ELVIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ELVIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELVIS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.