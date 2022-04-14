Tokenomika pro Elons Gamertag (RANDOM9)

Zjistěte klíčové informace o Elons Gamertag (RANDOM9), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Elons Gamertag (RANDOM9)

RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects.

RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him.

RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account.

The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry.

There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.

Elons Gamertag (RANDOM9): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Elons Gamertag (RANDOM9), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 44.72K
$ 44.72K$ 44.72K
Celkový objem:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
Objem v oběhu:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 44.72K
$ 44.72K$ 44.72K
Historické maximum:
$ 0.00134296
$ 0.00134296$ 0.00134296
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Elons Gamertag (RANDOM9): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Elons Gamertag (RANDOM9) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RANDOM9, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RANDOM9, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RANDOM9 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRANDOM9!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.