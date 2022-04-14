Tokenomika pro Einsteinium (EMC2)

Tokenomika pro Einsteinium (EMC2)

Zjistěte klíčové informace o Einsteinium (EMC2), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Einsteinium (EMC2)

Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes".

The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects.

Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners.

In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded.

EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.

Oficiální webové stránky:
https://www.emc2.foundation/

Einsteinium (EMC2): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Einsteinium (EMC2), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 54.57K
$ 54.57K
Celkový objem:
$ 245.47M
$ 245.47M
Objem v oběhu:
$ 226.94M
$ 226.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 59.02K
$ 59.02K
Historické maximum:
$ 2.58
$ 2.58
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00024044
$ 0.00024044

Tokenomika Einsteinium (EMC2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Einsteinium (EMC2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EMC2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EMC2, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EMC2 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEMC2!

Předpověď ceny EMC2

Chcete vědět, kam může EMC2 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EMC2 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.