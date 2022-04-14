Tokenomika pro E4C (E4C)

Zjistěte klíčové informace o E4C (E4C), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o E4C (E4C)

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.

Highlights:

E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms

Oficiální webové stránky:
https://www.ambrus.studio/
Bílá kniha:
https://whitepaper.ambrus.studio/

E4C (E4C): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro E4C (E4C), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 497.23K
$ 497.23K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 128.24M
$ 128.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.88M
$ 3.88M
Historické maximum:
$ 0.137584
$ 0.137584
Historické minimum:
$ 0.00347053
$ 0.00347053
Aktuální cena:
$ 0.00387747
$ 0.00387747

Tokenomika E4C (E4C): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro E4C (E4C) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů E4C, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu E4C, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro E4C rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuE4C!

Předpověď ceny E4C

Chcete vědět, kam může E4C zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen E4C kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

