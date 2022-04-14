Tokenomika pro DREAM by Virtuals (DREAM)

Informace o DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

Oficiální webové stránky:
https://www.deckardsdreams.net/

DREAM by Virtuals (DREAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DREAM by Virtuals (DREAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.89K
$ 39.89K$ 39.89K
Celkový objem:
$ 998.46M
$ 998.46M$ 998.46M
Objem v oběhu:
$ 998.46M
$ 998.46M$ 998.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 39.89K
$ 39.89K$ 39.89K
Historické maximum:
$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika DREAM by Virtuals (DREAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DREAM by Virtuals (DREAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DREAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DREAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DREAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDREAM!

Předpověď ceny DREAM

Chcete vědět, kam může DREAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DREAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.