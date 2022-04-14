Tokenomika pro DRAGONZ (DRAGONZ)

Informace o DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

Oficiální webové stránky:
https://www.dragonz.land/
Bílá kniha:
https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper

DRAGONZ (DRAGONZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DRAGONZ (DRAGONZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.38M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 200.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.88M
Historické maximum:
$ 0.03076559
Historické minimum:
$ 0.01231304
Aktuální cena:
$ 0.01688183
Tokenomika DRAGONZ (DRAGONZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DRAGONZ (DRAGONZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DRAGONZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DRAGONZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DRAGONZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDRAGONZ!

Předpověď ceny DRAGONZ

Chcete vědět, kam může DRAGONZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DRAGONZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.