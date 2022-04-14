Tokenomika pro Dotcom (Y2K)

Tokenomika pro Dotcom (Y2K)

Zjistěte klíčové informace o Dotcom (Y2K), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

Oficiální webové stránky:
https://y2kdotcom.xyz/

Dotcom (Y2K): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dotcom (Y2K), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.87M
Celkový objem:
$ 999.60M
Objem v oběhu:
$ 999.60M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.87M
Historické maximum:
$ 0.03458572
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00686925
Tokenomika Dotcom (Y2K): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dotcom (Y2K) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů Y2K, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu Y2K, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro Y2K rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuY2K!

Předpověď ceny Y2K

Chcete vědět, kam může Y2K zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen Y2K kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

