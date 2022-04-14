Tokenomika pro Doogle (DOOGLE)

Zjistěte klíčové informace o Doogle (DOOGLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Doogle (DOOGLE)

Doogle - Matt furies first ever dog character.

In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold ​decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog ​character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting ​into silly situations.

Doogle is on a mission to prove himself worthy of joining the boys club, alongside Pepe, Brett, Andy & Landwolf.

CEX listing confirmed aswell, check out the website.

Oficiální webové stránky:
https://doogleonsolana.org/

Doogle (DOOGLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Doogle (DOOGLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K
Historické maximum:
$ 0.01489847
$ 0.01489847$ 0.01489847
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Doogle (DOOGLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Doogle (DOOGLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOOGLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOOGLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Předpověď ceny DOOGLE

Chcete vědět, kam může DOOGLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOOGLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

