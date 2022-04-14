Tokenomika pro DISCIPLINE (DISCIPLINE)
Informace o DISCIPLINE (DISCIPLINE)
Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.
DISCIPLINE (DISCIPLINE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DISCIPLINE (DISCIPLINE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DISCIPLINE (DISCIPLINE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DISCIPLINE (DISCIPLINE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DISCIPLINE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DISCIPLINE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DISCIPLINE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDISCIPLINE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.