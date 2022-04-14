Tokenomika pro Delta Exchange (DETO)
Informace o Delta Exchange (DETO)
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences.
Salient features of DETO:
- Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta.
- Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually.
- Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools.
- Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees.
- Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO.
- Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc.
Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
Delta Exchange (DETO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Delta Exchange (DETO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Delta Exchange (DETO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Delta Exchange (DETO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DETO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DETO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DETO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDETO!
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.