Tokenomika pro DEGA (DEGA)
Informace o DEGA (DEGA)
What Is DEGA?
DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.
DEGA's primary features include:
DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.
DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.
DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.
Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.
dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
DEGA (DEGA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DEGA (DEGA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DEGA (DEGA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DEGA (DEGA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEGA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEGA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DEGA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEGA!
