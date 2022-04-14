Tokenomika pro DeFive (FIVE)

Tokenomika pro DeFive (FIVE)

Zjistěte klíčové informace o DeFive (FIVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o DeFive (FIVE)

DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.

Oficiální webové stránky:
https://defive.com

DeFive (FIVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeFive (FIVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.40M

Celkový objem:
$ 1.60B

Objem v oběhu:
$ 1.10B

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.03M

Historické maximum:
$ 0.01038358

Historické minimum:
$ 0.00073729

Aktuální cena:
$ 0.00129526


Tokenomika DeFive (FIVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeFive (FIVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FIVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FIVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FIVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFIVE!

Předpověď ceny FIVE

Chcete vědět, kam může FIVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FIVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

