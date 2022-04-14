Tokenomika pro Deep AI (DEEPAI)

Tokenomika pro Deep AI (DEEPAI)

Zjistěte klíčové informace o Deep AI (DEEPAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Deep AI (DEEPAI)

Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.

https://deep-ai.pro/
https://docs.deep-ai.pro/

Deep AI (DEEPAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Deep AI (DEEPAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 80.46K
$ 80.46K$ 80.46K
Celkový objem:
$ 996.53M
$ 996.53M$ 996.53M
Objem v oběhu:
$ 996.53M
$ 996.53M$ 996.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 80.46K
$ 80.46K$ 80.46K
Historické maximum:
$ 0.00637008
$ 0.00637008$ 0.00637008
Historické minimum:
$ 0.00006075
$ 0.00006075$ 0.00006075
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Deep AI (DEEPAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Deep AI (DEEPAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DEEPAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DEEPAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DEEPAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEEPAI!

Předpověď ceny DEEPAI

Chcete vědět, kam může DEEPAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEEPAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.