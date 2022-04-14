Tokenomika pro DALGO (DALGO)

Zjistěte klíčové informace o DALGO (DALGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DALGO (DALGO)

DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience.

Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.

Oficiální webové stránky:
https://www.dalgo.tech/
Bílá kniha:
https://www.dalgo.tech/

DALGO (DALGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DALGO (DALGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 182.73K
$ 182.73K
Celkový objem:
$ 99.23B
$ 99.23B
Objem v oběhu:
$ 99.23B
$ 99.23B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 182.73K
$ 182.73K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika DALGO (DALGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DALGO (DALGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DALGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DALGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DALGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDALGO!

Předpověď ceny DALGO

Chcete vědět, kam může DALGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DALGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.