Tokenomika pro Cybertrader AI (CYB)

Zjistěte klíčové informace o Cybertrader AI (CYB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cybertrader AI (CYB)

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation.

Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

Oficiální webové stránky:
https://cybertrader.bot/
Bílá kniha:
https://cybertrader.bot/docs

Cybertrader AI (CYB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cybertrader AI (CYB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K
Celkový objem:
$ 967.44M
$ 967.44M$ 967.44M
Objem v oběhu:
$ 967.44M
$ 967.44M$ 967.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K
Historické maximum:
$ 0.00127982
$ 0.00127982$ 0.00127982
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Cybertrader AI (CYB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cybertrader AI (CYB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CYB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CYB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.