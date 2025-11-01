BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CULOSUI je 0.00011971 USD. Sledujte aktualizace cen CULO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CULO.

Aktuální cena 1 CULO na USD

$0.00011971
$0.00011971$0.00011971
-10.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny CULOSUI (CULO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:26 (UTC+8)

Informace o ceně CULOSUI (CULO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011686
$ 0.00011686$ 0.00011686
Nejnižší za 24 h
$ 0.00013439
$ 0.00013439$ 0.00013439
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011686
$ 0.00011686$ 0.00011686

$ 0.00013439
$ 0.00013439$ 0.00013439

$ 0.00132675
$ 0.00132675$ 0.00132675

$ 0.00010441
$ 0.00010441$ 0.00010441

-1.08%

-10.31%

-17.21%

-17.21%

Cena CULOSUI (CULO) v reálném čase je $0.00011971. Za posledních 24 hodin se CULO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011686 do maxima $ 0.00013439, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CULO v historii je $ 0.00132675, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010441.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CULO se za poslední hodinu změnila o -1.08%, za 24 hodin o -10.31% a za posledních 7 dní o -17.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CULOSUI (CULO)

$ 119.71K
$ 119.71K$ 119.71K

--
----

$ 119.71K
$ 119.71K$ 119.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CULOSUI je $ 119.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CULO je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 119.71K.

Historie cen v USD pro CULOSUI (CULO)

Během dnešního dne byla změna ceny CULOSUI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CULOSUI na USD  $ -0.0000762223.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CULOSUI na USD  $ -0.0000925524.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CULOSUI na USD  $ -0.0008762720537090848.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-10.31%
30 dní$ -0.0000762223-63.67%
60 dní$ -0.0000925524-77.31%
90 dní$ -0.0008762720537090848-87.98%

Co je CULOSUI (CULO)

The cheekiest meme token on Sui! Join the rumpus, moon with us! Culo is more thna a meme, it is a brand, developed for fun, and to celebrate our behinds.

But Culo is more than a meme, Aggregator swap utility, high yield investment platform, all DEFI is ending in Culo. We are here to make history and provide a huge dose of fun in return, come with us, support the narrative and let's have fun all together

Předpověď ceny CULOSUI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CULOSUI (CULO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CULOSUI (CULO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CULOSUI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CULOSUI!

Tokenomika pro CULOSUI (CULO)

Pochopení tokenomiky CULOSUI (CULO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CULO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CULOSUI (CULO)

Jakou hodnotu má dnes CULOSUI (CULO)?
Aktuální cena CULO v USD je 0.00011971 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CULO v USD?
Aktuální cena CULO v USD je $ 0.00011971. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CULOSUI?
Tržní kapitalizace CULO je $ 119.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CULO v oběhu?
Objem CULO v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CULO?
CULO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00132675 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CULO?
CULO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010441 USD.
Jaký je objem obchodování CULO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CULO je -- USD.
Dosáhne CULO letos vyšší ceny?
CULO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCULO, kde najdete podrobnější analýzu.
