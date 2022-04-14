Tokenomika pro Ctrl (CTRL)

Zjistěte klíčové informace o Ctrl (CTRL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ctrl (CTRL)

Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.

Oficiální webové stránky:
https://ctrl.xyz

Ctrl (CTRL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ctrl (CTRL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.56M
Celkový objem:
$ 240.00M
Objem v oběhu:
$ 240.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.56M
Historické maximum:
$ 0.097066
Historické minimum:
$ 0.00660745
Aktuální cena:
$ 0.02317719
Tokenomika Ctrl (CTRL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ctrl (CTRL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CTRL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CTRL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CTRL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCTRL!

Předpověď ceny CTRL

Chcete vědět, kam může CTRL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CTRL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.