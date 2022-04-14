Tokenomika pro CryptoUnity (CUT)
Informace o CryptoUnity (CUT)
CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.
CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.
With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.
By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.
CryptoUnity (CUT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CryptoUnity (CUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CryptoUnity (CUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CryptoUnity (CUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CUT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUT!
Předpověď ceny CUT
Chcete vědět, kam může CUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.