Tokenomika pro CryptoUnity (CUT)

Tokenomika pro CryptoUnity (CUT)

Zjistěte klíčové informace o CryptoUnity (CUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CryptoUnity (CUT)

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.

CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.

With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.

By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

Oficiální webové stránky:
https://cryptounity.org
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc

CryptoUnity (CUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CryptoUnity (CUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 103.14K
$ 103.14K$ 103.14K
Celkový objem:
$ 988.83M
$ 988.83M$ 988.83M
Objem v oběhu:
$ 252.71M
$ 252.71M$ 252.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 403.57K
$ 403.57K$ 403.57K
Historické maximum:
$ 0.01388805
$ 0.01388805$ 0.01388805
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00040812
$ 0.00040812$ 0.00040812

Tokenomika CryptoUnity (CUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CryptoUnity (CUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUT!

Předpověď ceny CUT

Chcete vědět, kam může CUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.