CryptoLoots Cena (CLOOTS)
-0.21%
-3.13%
-18.15%
-18.15%
Cena CryptoLoots (CLOOTS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CLOOTS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CLOOTS v historii je $ 0.00211204, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CLOOTS se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -3.13% a za posledních 7 dní o -18.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace CryptoLoots je $ 121.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CLOOTS je 985.21M, přičemž celková zásoba je 985206138.46286. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 121.49K.
Během dnešního dne byla změna ceny CryptoLoots na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CryptoLoots na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CryptoLoots na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CryptoLoots na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-3.13%
|30 dní
|$ 0
|+101.19%
|60 dní
|$ 0
|-37.11%
|90 dní
|$ 0
|--
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
