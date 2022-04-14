Tokenomika pro Cryfi (CRYFI)

Tokenomika pro Cryfi (CRYFI)

Zjistěte klíčové informace o Cryfi (CRYFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place.

What makes it different?

  • Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.
  • Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.
  • Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.
  • Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Oficiální webové stránky:
https://cryfi.app/
Bílá kniha:
https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Cryfi (CRYFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cryfi (CRYFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 189.53K
$ 189.53K$ 189.53K
Celkový objem:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 189.53K
$ 189.53K$ 189.53K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00018954
$ 0.00018954$ 0.00018954

Tokenomika Cryfi (CRYFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cryfi (CRYFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRYFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRYFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRYFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRYFI!

Předpověď ceny CRYFI

Chcete vědět, kam může CRYFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRYFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.