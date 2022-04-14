Tokenomika pro Crazy Monkey (CMONK)
Informace o Crazy Monkey (CMONK)
Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security.
The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.
Crazy Monkey (CMONK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crazy Monkey (CMONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Crazy Monkey (CMONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Crazy Monkey (CMONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CMONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CMONK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CMONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCMONK!
Předpověď ceny CMONK
Chcete vědět, kam může CMONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CMONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
