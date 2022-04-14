Tokenomika pro Cortex (CX)

Tokenomika pro Cortex (CX)

Zjistěte klíčové informace o Cortex (CX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cortex (CX)

Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions.

Cortex is made up of two main parts:

  1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface
  2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

Oficiální webové stránky:
https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cortex (CX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.39M
Celkový objem:
$ 1.65B
Objem v oběhu:
$ 1.21B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 44.08M
Historické maximum:
$ 0.085724
Historické minimum:
$ 0.01071927
Aktuální cena:
$ 0.02672603
Tokenomika Cortex (CX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cortex (CX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCX!

Předpověď ceny CX

Chcete vědět, kam může CX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.