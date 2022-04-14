Tokenomika pro Cora (CORA)

Tokenomika pro Cora (CORA)

Zjistěte klíčové informace o Cora (CORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Cora (CORA)

AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education.

Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy.

Cora is owed by the team at @MetaBotAi

Oficiální webové stránky:
http://www.metabotai.xyz
Bílá kniha:
https://docs.metabotai.xyz/

Cora (CORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cora (CORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 101.09K
$ 101.09K$ 101.09K
Celkový objem:
$ 998.57M
$ 998.57M$ 998.57M
Objem v oběhu:
$ 881.43M
$ 881.43M$ 881.43M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 114.52K
$ 114.52K$ 114.52K
Historické maximum:
$ 0.00386746
$ 0.00386746$ 0.00386746
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011469
$ 0.00011469$ 0.00011469

Tokenomika Cora (CORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cora (CORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCORA!

Předpověď ceny CORA

Chcete vědět, kam může CORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.