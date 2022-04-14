Tokenomika pro COQ AI (COQAI)

Tokenomika pro COQ AI (COQAI)

Zjistěte klíčové informace o COQ AI (COQAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o COQ AI (COQAI)

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

Oficiální webové stránky:
https://ai.coq.xyz/

COQ AI (COQAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro COQ AI (COQAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 385.08K
$ 385.08K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 700.00M
$ 700.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 550.11K
$ 550.11K
Historické maximum:
$ 0.01613858
$ 0.01613858
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00055395
$ 0.00055395

Tokenomika COQ AI (COQAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro COQ AI (COQAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COQAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COQAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COQAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOQAI!

Předpověď ceny COQAI

Chcete vědět, kam může COQAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COQAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

