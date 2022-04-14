Tokenomika pro Contango (TANGO)
Informace o Contango (TANGO)
What is Contango?
Contango lets you loop anything on-chain.
You can:
Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.
Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.
Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.
Create delta neutral plays to farm funding rates.
Arbitrage rate differentials on stablecoins.
Farm rewards, airdrops, and points with leverage.
And much more! See all its use cases.
The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.
Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.
Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
Contango (TANGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Contango (TANGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Contango (TANGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Contango (TANGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TANGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TANGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TANGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTANGO!
